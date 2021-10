Akcja „Znicz” w Kujawsko-Pomorskiem: zginęła jedna osoba, zatrzymano 11 nietrzeźwych kierowców

W pierwszym dniu policyjnej akcji „Znicz” w woj. kujawsko-pomorskim w dwóch wypadkach drogowych zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Zatrzymano 11 nietrzeźwych kierowców – poinformował asp. szt. Piotr Duziak z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Z policyjnych statystyk wynika, że w piątek, w pierwszym dniu akcji, wydarzyły się dwa wypadki, w których zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Do tragicznego wypadku doszło w Brzozie koło Torunia na drodze krajowej nr 91, gdzie 23-latek prowadzący audi A6 wpadł na mitsubishi galant kierowany przez 35-letniego mężczyznę. Starszy z kierowców zginął na miejscu, a młodszy z nich doznał obrażeń i trafił do szpitala.Policjanci przyjęli również 127 zgłoszeń o kolizjach drogowych. Zatrzymali 11 nietrzeźwych kierowców.W okresie Wszystkich Świętych, kiedy panuje wzmożony ruch, na drogi skierowano zwiększoną liczbę policyjnych patroli. Funkcjonariusze zwracają uwagę na naruszanie przez kierowców zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim na przekraczanie dozwolonych prędkości. Zwracają też uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na właściwe przewożenie pasażerów.Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na drogach, zwłaszcza w rejonie cmentarzy, gdzie gromadzi się wiele osób. Zwraca się też do posiadaczy aut, aby w pobliżu nekropolii parkowali tak, aby nie utrudniać ruchu innym kierowcom i pieszym.Tymczasem w sobotę doszło do serii groźnych wypadków na kujawsko-pomorskich drogach. W Mchówku w powiecie włocławskim dachował samochód. Kierowca zginął. Jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech samochodów w Sadkach. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Skępem. Na ulicy Kolbego w Bydgoszczy doszło do kolizji samochodu osobowego z motocyklem. Nikt nie ucierpiał, także bez rannych zakończyła się kolizja dwóch samochodów w Koronowie.