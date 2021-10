Nakrętki dla małego Szymka. Zbierać pomagała policja!

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy po raz kolejny włączyła się w akcję zbierania nakrętek. Tym razem policjanci i pracownicy cywilni policji zbierali nakrętki dla Szymka Skotnickiego.

Szymek urodził się jako wcześniak z przepukliną oponową – rdzeniową. Rehabilitacja chłopca jest bardzo kosztowna i każda kwota z zebranych nakrętek przybliża go jak i jego rodziców do osiągnięcia upragnionego celu – żeby w przyszłości mógł chodzić.Kolejny raz akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy i pracowników komendy oraz komisariatów na terenie Bydgoszczy. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać sporą ilość nakrętek.We wtorek policjanci przekazali rodzicom Szymka zebrane nakrętki za co otrzymali serdeczne podziękowania za wsparcie akcji.