Dwoje nauczycieli z naszego regionu z honorowym tytułem „Profesor Oświaty"

Gabriela Potocka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i Waldemar Wąśniewski z II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu - to nauczyciele z Kujaw i Pomorza, którzy otrzymali zaszczytny tytuł „Profesor Oświaty".

- To rzeczywiście jest największe wyróżnienie, jakie polski nauczyciel może w polskiej szkole uzyskać. Pracowałem na to właściwie całe życie. Tych nauczycieli profesorów oświaty jest w Polsce tak mało - mówi Waldemar Wąśniewski z II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.- Lekarze mają zasadę: po pierwsze nie szkodzić, ja mam zasadę - po pierwsze nie nudzić. Zapraszałem gości: polityków, naukowców, dziennikarzy albo jeździliśmy na konferencje, sympozja, warsztaty. Taka aktywizacja sprzyja temu, by rozbudzić zainteresowanie uczniów przedmiotem - przekonuje nauczyciel.Dodajmy, że tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela. Tytuł nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.