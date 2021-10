Ogień w toruńskim wieżowcu. Nie żyje starsza kobieta. Jedna osoba jest w szpitalu

Starsza kobieta zginęła w pożarze mieszkania przy alei 700-lecia w Toruniu. Ogień wybuchł w sobotę rano. Gasiło go 5 zastępów straży pożarnej.

- O godz. 6.23 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania na 4 piętrze. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, pożar był już rozwinięty. Śmierć poniosła jedna osoba. Jedna osoba trafiła do szpitala - to lokator tego bloku mieszkający piętro wyżej, w tym samym pionie. Wszystkie mieszkania w tym pionie oraz mieszkania do X piętra włącznie zostały przeszukane. Jednego z mieszkań nie mogliśmy otworzyć, więc dla pewności skorzystaliśmy z podnośnika. Wewnątrz nikogo nie było. Na miejscu pracuje prokuratura, policja. Ustalą, jaka była przyczyna tego zdarzenia - relacjonował kpt. Przemysław Baniecki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.