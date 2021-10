Co się stanie z kładką nad ul. Wojska Polskiego? Czy zostanie rozebrana?

Kładka nad bardzo ruchliwą ulicą Wojska Polskiego na bydgoskich Wyżynach ma już 40 lat i nie spełnia oczekiwań mieszkańców, dlatego ZDMiKP zlecił przygotowanie projektu, który poprawi dostęp do przystanków.

- Chcemy, aby projektanci, których wybierzemy w postępowaniu przygotowali trzy warianty. Jeden z nich zakłada, że istniejąca kładka zostałaby wyremontowana, przebudowana i rozbudowana o elementy bardziej sprzyjające osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym - chodzi np. o budowę wind. Wariant drugi to rozebranie istniejącej kładki i budowa w tym miejscu całkowicie nowego obiektu dostosowanego już do współczesnych standardów. I wariant trzeci - rozebranie istniejącej kładki i budowa przejścia dla pieszych na poziomie jezdni, co związane byłoby oczywiście z sygnalizacją świetlną dostosowaną do systemu ITS - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.Projektanci mają rok na przygotowanie dokumentacji. Trwają także prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań dla pieszych na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy.