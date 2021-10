Mieszkańcy Grudziądza sprzeciwiają się budowie dwóch spalarni odpadów

Jedna z grudziądzkich spalarni ma powstać przy szpitalu, druga niedaleko spółki ciepłowniczej. W protest angażuje się coraz więcej osób. Już 240 mieszkańców Grudziądza podpisało petycję w sprawie odstąpienia od tych inwestycji.

- Muszę brać pod uwagę to, że tutaj będą mieszkać moje dzieci i może wnuki, i to dla nich wszyscy razem musimy zadbać o nasze miasto, żeby w ogóle dało się tutaj żyć. Na szczęście nie jestem jedyną osobą, która tak myśli. Działa ze mną grupa mieszkańców, która pomogła mi stworzyć petycję. Poseł Paweł Szramka napisał interpelację do ministra klimatu i środowiska. Współpracujemy też z Towarzystwem na rzecz Ziemi, które 20 października złożyło wniosek o uznanie ich za stronę w sprawie, aby mogli skutecznie walczyć w naszym imieniu z budową tych spalarni - mówi organizator akcji Adrian Szczodrowski.Trwają konsultacje społeczne dotyczące tych dwóch inwestycji.