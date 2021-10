Komentarze po wystąpieniu premiera w Parlamencie Europejskim

- W Parlamencie Europejskim ludzie zobaczyli, że PiS to nie Polska, a Polska to nie PiS - tak goszczący w Toruniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki skomentował wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Strasburgu. Z kolei europoseł PiS Kosma Złotowski uważa, że debata w Parlamencie Europejskim, niezależnie od przedstawionych argumentów, nie będzie miała decydującego wpływu na ostateczne rozstrzygnięcia.

Europosłowie dyskutowali we wtorek na temat ostatniego orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad europejskim.- Zobaczyliśmy, że Bruksela nie jest naszym wrogiem, że jesteśmy członkami wspólnoty, która docenia nasze wysiłki w budowaniu wolności bloku wschodniego, która docenia rolę Polski i po prostu martwi się, że zaczynamy zbaczać ze ścieżki, która najpierw zaprowadziła nas na pozycję niemalże jednego z liderów Unii Europejskiej, a teraz [Polska - red. ]wyprowadzana jest na Wschód - powiedział Tomasz Grodzki.Marszałek Senatu odniósł się również do wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.- Jeżeli użyła określenia, mogę się mylić w słownictwie, że ruch Trybunału Konstytucyjnego to jest siekiera, która podcina korzenie i fundamenty Unii Europejskiej, to jest to bardzo mocne oskarżenie - ocenił Tomasz Grodzki.Ursula von der Leyen powiedziała, że „wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego +przykłada siekierę do korzeni jedności UE+”. Jak dodała, KE będzie bronić praworządności i traktatów unijnych wszelkimi środkami. - Nigdy nie przegraliśmy procedury o naruszenie prawa unijnego i tak pozostanie. Chcemy tą kwestią zająć się dogłębnie i mamy nadzieję, że Parlament Europejski nas poprze. Demokracje i praworządność są oczywiście wolniejsze niż autokracje, bo autokracje działają szybciej niż zapadają wyroki. Ale to nas właśnie różni od autokratów i dyktatorów na tym świecie. Nasze procedury są sprawiedliwe, uzasadnione i pełne wewnętrznej mocy - powiedziała.Europoseł PiS Kosma Złotowski uważa, że debata w Parlamencie Europejskim, niezależnie od przedstawionych argumentów, nie będzie miała decydującego wpływu na ostateczne rozstrzygnięcia.- Ta debata nie zakończy się w Parlamencie Europejskim, ona będzie trwała tak długo, jak będzie trwała ta kadencja, jak będą trwały konserwatywne rządy w Polsce, na Węgrzech no i ewentualnie w Słowenii. Tyle tylko, że decyzje podejmuje nie parlament stanowiąc rezolucje, ale Rada Unii Europejskiej, a Rada Unii Europejskiej składa się z przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej i tutaj należy spodziewać się z całą pewnością więcej rozsądku - powiedział Kosma Złotowski.- Premier Mateusz Morawiecki postanowił w Parlamencie Europejskim pokłócić się ze wszystkimi - ocenił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, Lewica będzie się domagać debaty ws. wizyty premiera w PE. Premier pojechał do Strasburga szukać kompromisu, wraca przywożąc większe kłopoty - mówił.Debata w Parlamencie Europejskim, w której wzięła udział także szefowa KE Ursula von der Leyen miała związek z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym. Trybunał po rozpoznaniu wniosku premiera uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. W debacie w PE wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że miejsce Polski jest w UE i Polska nigdzie się nie wybiera, a także o tym, że odrzuca język gróźb i nie zgadza się na to, by unijni politycy szantażowali i straszyli Polskę. Po wystąpieniach europosłów premier poinformował o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.W czwartek Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją w sprawie Polski.