Modlitwa przy tamie, procesja z relikwiami. Przypominają o śmierci ks. Popiełuszki

Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią - podkreślał ksiądz Jerzy Popiełuszko. We wtorek (19 października) w regionie świętowana jest 37. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego.

Uroczystości rozpoczęły się już w poniedziałek we Włocławku modlitwą przy tamie, po której zebrani złożyli kwiaty. Następnie procesja z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego przeszła do Sanktuarium przy ulicy Płockiej, gdzie odbyła się Eucharystia, której przewodniczył biskup Frantisek Rabek, ordynariusz wojskowy na Słowacji.We wtorek tradycyjna uroczysta Msza święta w intencji kanonizacji kapłana rozpocznie się o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Przed nabożeństwem marszałek Piotr Całbecki - w asyście harcerzy - złoży kwiaty pod pomnikiem przy drodze krajowej nr 80, upamiętniającym uprowadzenie księdza. Zwieńczeniem uroczystości będzie koncert Tomasza Kamińskiego „Dobro nieskończone".Ks. Jerzy Popiełuszko - kapłan środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych z podziemną Solidarnością - został zamordowany przez peerelowską policję polityczną w październiku 1984 roku. Trasa jego męczeńskiej drogi wiodła z Bydgoszczy przez Górsk i Toruń do Włocławka. - Samorząd województwa od lat konsekwentnie działa na rzecz upamiętnienia postaci księdza Jerzego. W ramach projektu „Szlak męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki", zrealizowanego m.in. za pieniądze z UE, powstały Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku oraz multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku – przypomina w oficjalnym komunikacie. - Przedsięwzięcie objęło także modernizację oraz wyposażenie sali pamięci w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, świątyni w której ksiądz Jerzy sprawował ostatnią mszę. W październiku 2011 roku w Toruniu odsłonięty został pomnik błogosławionego. Do grona honorowych obywateli województwa kujawsko-pomorskiego należy zmarła w 2013 roku matka błogosławionego Marianna Popiełuszko.