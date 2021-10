Zadaszenie przejścia podziemnego na bydgoskim rondzie Jagiellonów zostało mocno zniszczone po tym, jak we wtorek rano wpadł w nie samochód osobowy.

Do wypadku doszło przed godz. 9.00. Na rondzie Jagiellonów zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku kolizji jeden z nich o mało co nie wpadł do jednego z przejść podziemnych. Auto uderzyło i zatrzymało się na zadaszeniu mocno je uszkadzając.Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja ustala winnego kolizji.