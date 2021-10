Pomagają ciężko chorym w codziennym życiu. Nagrody dla terapeutów zajęciowych

Pięcioro terapeutów zajęciowych - pracowników placówek w regionie, otrzymało w czwartek nagrody finansowe. Wyróżnienia wręczył im członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Wyróżnienia odebrali: Agnieszka Rychlewska-Tur, która pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Toruniu, Daria Nowastowska - terapeutka w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pelikan" Ligi Kobiet Polskich Koła w Szubinie, Joanna Kaleta - opiekująca się pacjentami Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz Paweł Czerwiński – prowadzący zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim. Nagroda za całokształt pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami trafiła do Rozalii Ubysz z Uzdrowiska Wieniec Zdrój we Włocławku.- To trzecia edycja konkursu, który ma uhonorować osoby, których nie widać na co dzień, a ich praca jest bardzo potrzebna - podkreśla Sławomir Kopyść, członek zarządu. - Terapeuci zajęciowi są niezbędni w procesie leczenia i rehabilitacji osób, które przeszły ciężkie choroby. Bez pomocy takich specjalistów, jak dzisiejsi nagrodzeni, mieliby oni problem z codziennym funkcjonowaniem. Wyróżnienia są wyrazem naszego szacunku wobec ich pracy i podziękowaniem za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialnośćKandydatów do nagrody zgłaszały podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe, a także instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych.