Uhonorowani za walkę z pandemią. Uroczystość w szpitalu w Więcborku

Honorowe odznaczenia ministra zdrowia za walkę z pandemią odebrali pracownicy Szpitala Powiatowego w Więcborku. Odznaczenia wręczyli minister Łukasz Schreiber i wojewoda kujawski-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Jedną z uhonorowanych była Dorota Żugaj-Nowak, pielęgniarka epidemiologiczna szpitala.- Najtrudniejszy był pierwszy etap, kiedy okazało się, że mamy do czynienia nie tylko ze stanem pandemii i że mamy przed sobą - jako pracownicy ochrony zdrowia - bardzo trudne dla nas wyzwania i zupełnie nowe zadania - powiedziała Dorota Żugaj-Nowak.Minister Schreiber i wojewoda Bogdanowicz zwiedzili też remontowaną część więcborskiego szpitala, do której w listopadzie przeniesieni zostaną pacjenci oddziału internistycznego.- Przez rozbudowę nie zyskujemy nowych łóżek, jest ich tyle samo, ale dzięki większej kubaturze uzyskujemy dużo większą przestrzeń i lepsze warunki pobytu pacjenta na oddziale. Drugi element to wszystkie sale wyposażone są w instalację tlenową - powiedział Dariusz Wiśniewski, lekarz koordynator oddziału.Większość sal wyremontowanego oddziału będzie klimatyzowana.Szpital otrzymał też od Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie w wysokości 520 tys. złotych na w pełni wyposażoną karetkę.