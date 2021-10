W Aleksandrowie Kujawskim jest porozumienie. Ratownicy wrócili do karetek

Jest porozumienie ratowników medycznych z aleksandrowskim szpitalem. We wtorek strony podpisały stosowne dokumenty.

Część ratowników wróciło już do pracy. Nie udało się uzyskać kwot podobnych do kolegów z większych miast, ale nowe warunki finansowe są satysfakcjonujące - informuje przewodniczący związku zawodowego ratowników w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Dariusz Drzewiecki.– Na chwilę obecną z moich informacji wynika, że uruchomione są dwie karetki. Jutro już pewnie wyjadą cztery karetki. Pracownicy kontraktowi wrócili do pracy. Mamy ustną umowę z panem prezesem jeśli chodzi o warunki finansowe, po prostu dogadaliśmy się. Te kwoty są satysfakcjonujące dla środowiska, odetchnęliśmy z ulgą – powiedział Dariusz Drzewiecki.Po podpisaniu porozumienia do pracy mają wrócić także pracownicy na umowach cywilno-prawnych.