Pamiętają smutek i strach w oczach pacjentów. Odznaczenia dla medyków

Pracownicy wojskowych szpitali w naszym regionie, którzy leczyli pacjentów z COVID-19 dostali we wtorek odznaki honorowe od ministra zdrowia. Wręczył je wojewoda kujawsko-pomorski.

W Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy wyróżnionych zostało 18 osób. Była wśród nich major Iwona Żuczek, która aktualnie pełni obowiązki szefa wydziału administracji wojskowej. - Nasi medycy nie zetknęli się przed pandemią z tak masowym napływem chorych. Nasz personel wojskowy jest szkolony do pracy w warunkach ekstremalnych, więc na pewno było mu łatwiej się przestawić, niż personelowi typowo cywilnemu – opowiadała. - Mamy też dobrą ekipę psychologów, którzy chętnie chodzili na oddziały covidowe.Wyróżniona Elżbieta Sobieraj pracuje na oddziale laryngologii chirurgii szczękowej. Najgorzej wspomina pierwsze dni pandemii. - Pamiętam smutek w oczach pacjentów, strach. Nie mam złych wspomnień, zawsze była we mnie tylko chęć, żeby wyciągnąć pacjenta z choroby, pomóc, doradzić. Kiedy się to nie udawało, to był ból, którego nie zapomnę do końca życia – wspomina. - Teraz zupełnie inaczej pracuję, inaczej rozmawiam z pacjentami, inaczej ich traktuję. Myślę, że to mnie bardzo zmieniło na korzyść - żeby być dla pacjenta lepszym, żeby go lepiej rozumieć, więcej mu dawać – dodaje.Odznaczenia otrzymali we wtorek także też pracownicy Wojskowego Szpitala Uzdrowisko-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku. W trakcie największej kulminacji koronawirusa, w Ciechocinku działał szpital tymczasowy.