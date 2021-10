Skontrolowali ponad 230 autobusów przewożących dzieci. I co odkryli?

Szkolna czwórka, ale z małym minusem – tak inspektorzy transportu drogowego oceniają stan gimbusów w naszym regionie. Właśnie kończą kontrolę - dotarli do wszystkich gmin województwa.

Inspektorzy badali, czy pojazdy przewożące dzieci są bezpieczne. - Skontrolowaliśmy ponad 230 autobusów, z czego w 33 przypadkach inspektorzy zakwestionowali stan techniczny i zatrzymali wirtualnie dowody rejestracyjne, dokumenty dopuszczające pojazdu do ruchu – mówi Krzysztof Nowak z Inspekcji kujawsko-pomorskiej ITD. - Z tych 230 tylko w 13 przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy. Były tam usterki, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego - na przykład usterki układu hamulcowego i zawieszenia.Inspektorzy komentują, że jest poprawa. - Mamy też na względzie to, że autobusy w większości przez ostatni sezon czy niespełna rok nie były użytkowane – zaznacza Nowak.Wszyscy kontrolowani kierowcy gimbusów byli trzeźwi. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły" będzie prowadzona przez cały rok. Osoby zainteresowane zgłoszeniem autobusów do kontroli proszone są o kierowanie wniosków do WITD w Bydgoszczy na adres email: gimbus@witd.bydgoszcz.pl.