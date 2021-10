Drogi wokół nowej inwestycji w Bydgoszczy. Rozpoczynają się konsultacje

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą zabrać głos w sprawie zmian drogowych planowanych w rejonie ulic Chodkiewicza i Kamiennej - w związku z budową kampusu Akademii Muzycznej.

W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie, które potrwają do końca października. Będzie można zapoznać się z planowanymi zmianami i zgłosić ewentualne uwagi - mówił na briefingu prasowym Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.– Samą inwestycję realizuje Akademia Muzyczna, która jest w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Bez dostępu dróg publicznych nie byłaby możliwa realizacja takiej inwestycji. Miasto zawarło również porozumienie z Akademią gwarantujące, że wykona układ drogowy do momentu zakończenia budowy – mówił Michał Sztybel.Spotkanie konsultacyjne online zaplanowane jest na 13 października, na godz. 16.00. Szczegóły na fanpage'u ratusza oraz na stronach bydgoszcz.pl i bydgoskiekonsultacje.plZarząd Dróg przygotował dwa warianty przebudowy dróg dojazdowych do kampusu. W jednym z nich ma partycypować właściciel kompleksu handlowego znajdującego się u zbiegu ulic Kamiennej i Gdańskiej.