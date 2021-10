Kopią w pierścień lub w tarczę czyli Medievalia 2021 w Toruniu [wideo]

Medievalia – to widowisko, przedstawione w konwencji plenerowej, które prezentuje szerszej publiczności kulturę czasów średniowiecza. Fot. Michał Zaręba

Medievalia – to widowisko, przedstawione w konwencji plenerowej, które prezentuje szerszej publiczności kulturę czasów średniowiecza.

Wstępem do głównych wydarzeń była prezentacja rycerzy, uczestników turnieju walk pieszych. Tradycją turniejów rycerskich staje się przedstawienie biorących udział w szrankach zawodników. Przede wszystkim skąd pochodzi dany rycerz, jaką chorągiew reprezentuje, jakim herbem się przedstawia, czy i jakie były jego dokonania rycerskie w przeszłości.Następnie w fosie zamkowej zaprezentowano pokaz sprawnościowy średniowiecznej jazdy konnej i husarii. Zobaczyć można było najazdy kopią, sprawność jeźdźców w dawnych konkurencjach takich jak celowanie kopią do tarczy, nadziewanie pierścieni czy pokazy walki mieczem i szablą w galopie.Był także turniej walk pieszych z udziałem około 20 najznamienitszych rycerzy z całej Polski. Turniej walk pieszych charakteryzuje się zazwyczaj niezwykłą zaciekłością i zawziętością zawodników. Uczestnicy zagrzewani byli do boju muzyką średniowieczną.Na koniec przedstawiono spektakl historyczny pt. „Zdrada braci zakonnych”. Spektakl odegrany został przez profesjonalną grupę teatralną.