Kolejne pieniądze na ratowanie ulicy Tucholskiej w Koronowie

Gmina Koronowo otrzymała 4 mln zł na zabezpieczenie osuwiska ulicy Tucholskiej - jednej z dróg dojazdowych do miasta. Symboliczny czek przekazał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

- Wcześniej gmina otrzymała kwotę 4,4 mln zł na I etap tej inwestycji. Gdybyśmy jej nie rozpoczęli mogłoby dojść do zatamowania starorzecza Brdy i katastrofy budowlanej - powiedział burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski.- Ta droga zjeżdżała w ciągu roku 2,3 cm w stronę miasta, ale zaczął się także ruch w dół. To ostatni moment, byśmy zaczęli tę inwestycję i dzięki rządowemu wsparciu udało się w zeszłym roku rozpocząć pierwszy etap. Ze względu na koszty podzieliliśmy inwestycję na trzy etapy. Drugi etap, na który ogłoszony jest już przetarg i mam nadzieję, że za tydzień będzie rozstrzygnięty, polegał będzie na zerwaniu starej nawierzchni, montowaniu pali pionowych, wstrzykiwaniu betonu, zrobieniu betonowej nawierzchni, przygotowywaniu się do robienia betonowego oczepu, który miałby te dwie płaszczyzny spiąć w całość. Całkowity koszt naprawy ulicy Tucholskiej to kilkanaście milionów złotych - powiedział Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa.Jeżeli przetarg przebiegnie sprawnie, prace rozpoczną się w czerwcu bądź lipcu. Obecnie na ulicy Tucholskiej ruch odbywa się wahadłowo.