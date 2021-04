W regionie mają powstać nowe instytucje. Czym się będą zajmować?

Dwie nowe instytucje - naukowo-badawczą i kulturalną - chce utworzyć samorząd województwa. O powołaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego w Przysieku oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu zdecydują na najbliższej sesji radni sejmiku.

Centrum Dziedzictwa ma się zajmować m.in. edukowaniem, promowaniem i dokumentowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Jednym z podstawowych jego działań będzie przywrócenie dawnego blasku zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze. Ale na tym nie koniec - mówi marszałek Piotr Całbecki.– Kolejny projekt, który będzie podjęty przez tę instytucje to Kałdus. Wiemy, że pod Chełmnem znajdują się nieprawdopodobnie ciekawe pokłady archeologiczne z epoki państwa piastowskiego. Chcielibyśmy to pokazać światu, będzie to nie lada atrakcja – dodał Piotr Całbecki.Centrum ma wziąć pod swoje skrzydła m.in. Park Kulturowy Wietrzychowice, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, czy też miejsca związane z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny. W tym roku na rozpoczęcie i prowadzenie działalności nowej instytucji w budżecie województwa samorząd chce zabezpieczyć prawie 550 tys. zł. Sto tysięcy ma z kolei wesprzeć powołanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego w Przysieku.– Chcielibyśmy stworzyć w tym miejscu, wspólnie z uniwersytetami i podmiotami gospodarczymi instytut badawczo-wdrożeniowy z prawdziwego zdarzenia. Mamy ambicję zatrzymać młodych zdolnych naukowców w regionie – uzupełnił Piotr Całbecki.Centrum Naukowo-Technologiczne ma wspierać przedsiębiorców z regionu, spółka ma też prowadzić działalność edukacyjną, organizować szkolenia, wspierać postęp technologiczny i naukowo-badawczy.