Inspektorzy transportu drogowego kontrolowali podmiejskie autobusy

Wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych, zagrażających bezpieczeństwu pasażerów i innych uczestników dróg - taki jest cel kontroli, które na drogach regionu przeprowadzają regularnie inspektorzy transportu drogowego.

We wtorek pod lupę wzięli autobusy przewożące pasażerów na trasach podmiejskich i międzymiastowych. Kontrolowano stan techniczny losowo wytypowanych pojazdów należących do różnych przewoźników w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu.- Takie działanie prowadzimy cyklicznie, co 2-3 miesiące w różnych częściach naszego województwa. W ubiegłym miesiącu kontrolowaliśmy regularną komunikację miejską,teraz podmiejską, no i widzimy, że takie kontrole są potrzebne. Jesteśmy na końcówce, o statystyce nie możemy jeszcze powiedzieć, na teraz trzy przypadki pojazdów, które nie miały okresowych badań technicznych i co najmniej cztery lub pięć wszczęć postępowań z uwagi na zły stan techniczny, czyli nasi inspektorzy ujawnili usterki, który zagrażają bezpieczeństwu i te pojazdy zostały wycofane z ruchu, nie tylko został zatrzymany dowód rejestracyjny, ale pojazdy w takim stanie nie mogą się poruszać, więc albo dochodziło do naprawy pojazdów na miejscu albo wzywany był specjalistyczny sprzęt w postaci holownika - powiedział Krzysztof Nowak z Wojewódzkiej Stacji Transportu Drogowego w Bydgoszczy.W skrajnych przypadkach przewoźnik, który notorycznie nie dba o stan techniczny swoich pojazdów, może utracić licencję. Za mniejsze przewinienia inspektorzy drogowi mogą nałożyć karę do 2 tys. zł.