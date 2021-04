Szpital im. Biziela będzie rozbudowywany. Prace wykona firma Alstal

Umowa na wykonanie prac została dziś (15.04.) podpisana. Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy zyska nowoczesny budynek z lądowiskiem dla śmigłowców LPR na dachu. W obiekcie powstanie 11 sal operacyjnych, w tym dwie sale hybrydowe. Po wybudowaniu budynku i modernizacji istniejących klinik i oddziałów dla pacjentów dostępnych będzie aż 687 łóżek.

Nowe skrzydło szpitalne zaprojektowano jako prostopadłościan z ośmioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W ramach inwestycji przebudowany zostanie także istniejący budynek szpitala, tak aby połączył się z dobudowywanym skrzydłem. Powstanie również stacja transformatorowa, przebudowa czeka także wewnętrzną infrastrukturę drogową szpitala. Łącznie w obiekcie powstanie 13 nowych wind. W budynku znajdą zaprojektowano także pomieszczenia socjalne i techniczne oraz centralną sterylizację i stację do mycia łóżek. Na najniższym piętrze planuje się powstanie sali wielofunkcyjnej dla ok. 200 osób.W imieniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika umowę podpisał rektor, prof. dr hab. Andrzej Sokala.Koszt inwestycji to 162 mln złotych W nowym budynku umiejscowione zostaną: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Dział Sterylizacji i Dezynfekcji, Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Oddział Kliniczny Rehabilitacji.Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec 2023 roku.Więcej w materiale Agaty Raczek.