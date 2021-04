Badania na obecność bakterii New Delhi. Szpital w Ciechocinku czeka na wyniki

Jeszcze dziś (07.04.), najpóźniej jutro do południa mają być znane wyniki wymazów pacjentów i personelu szpitala tymczasowego w Ciechocinku na obecność bakterii New Dehli. Postępowanie epidemiczne wszczęto po wykryciu zakażenia tą bakterią u jednego z pacjentów

New Delhi jest odporna na wiele grup antybiotyków, może wywołać groźne dla życia zapalenia płuc, ale też innych układów, m.in. moczowego czy pokarmowego- To jest bardzo groźna, antybiotykoodporna bakteria, ale musimy mieć świadomość, że trudniej się nią zakazić, niż samym koronawirusem, więc prawdopodobnie nie będzie większego ogniska. Musimy jednak poczekać na wyniki. Wszyscy pacjenci oraz personel, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażoną osobą, zostali wymazani pod kątem wykrycia obecności bakterii New Delhi. Dziś, najpóźniej jutro przed południem będziemy mieć wyniki tych wymazów, aby umożliwić przyjęcia do tego szpitala - mówi Adrian Mól - rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.Na razie żaden z pozostałych pacjentów ani nikt z personelu szpitala tymczasowego w Ciechocinku nie ma objawów zakażenia bakterią New Dehli. W placówce przebywa aktualnie 26 chorych na COVID-19. Przyjęcia wstrzymano.