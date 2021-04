Trudne święta dla ratowników w regionie. Ponad 1300 wyjazdów

To były dwa bardzo ciężkie dni dla zespołów ratownictwa medycznego w regionie. Tak minione święta podsumowuje Krzysztof Wiśniewski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Przez dwie doby karetki pogotowia wyjeżdżały ponad 1300 razy do pacjentów. Większość z nich to były osoby z podejrzeniem lub ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19.- Święta były pod znakiem COVID-u i wyjazdów do zakażonych pacjentów. Zespoły ratownictwa medycznego były dysponowane praktycznie po całym województwie: Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Mogilno, Radziejów. Tutaj duża rola dyspozytorów medycznych i ukłony w ich stronę. Nie musieliśmy czekać pod żadnym szpitalem. Dyspozytorzy medyczni spisali się na medal i profesjonalnie wskazywali szpital, gdzie tych pacjentów przekazaliśmy bez żadnego problemu. Oczywiście były też szpitale oddalone od miejsca wezwania ale trwało to krótko i sprawnie - podsumował Krzysztof Wiśniewski, rzecznik WSPR w Bydgoszczy.Krzysztof Wiśniewski podkreśla, że bardzo ważną rolę cały czas odgrywają tzw. ambulanse covidowe, przeznaczone do transportu pacjentów z COVID-19. Ambulanse te odciążają system państwowego ratownictwa medycznego.