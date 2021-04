Przymrozki, deszcz ze śniegiem, lód na drogach. Ostrzeżenie dla naszego regionu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach i oblodzeniu wydał w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Od wtorku do czwartkowego poranka w całym regionie miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 stopni C, przy gruncie do około -5 stopni C. Temperatura maksymalna we wtorek i w środę - od 3°C do 6°C.Ponadto w nocy z poniedziałku na wtorek Instytut prognozuje też zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.Drugie ostrzeżenie dotyczy 15 powiatów: brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, nakielskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.