Szpital tymczasowy w Ciechocinku otwarty. Ile łóżek? Ile respiratorów?

W Ciechocinku w poniedziałek otwarto szpital tymczasowy, w którym w pierwszym etapie będzie 66 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Za przygotowanie placówki odpowiadał 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.

- Będą tu leczeni chorzy na COVID-19. Na razie uruchomiono 66 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Docelowo szpital może przyjąć nawet 200 chorych. Wszystko zależy od sytuacji pandemicznej - mówił na zwołanej w Ciechocinku konferencji prasowej Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. – Dziękuję panom dyrektorom, panu komendantowi za przygotowanie szpitala tymczasowego, który rozpoczyna dziś działalność, będą tu przywożeni pacjenci z okolicznych szpitali, np. w Aleksandrowie Kujawskim czy Radziejowie - dodał.Podkreślił, że w szpitalach regionu przybywa chorych na COVID-10, obecnie jest w nich 1722 pacjentów. Zaapelował do lekarzy, pielęgniarek i ratowników, którzy mogą wesprzeć szpital tymczasowy, o zgłaszanie się do pracy na zasadzie dyżurów czy skierowań wydanych przez niego.Zastępca komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy płk Robert Włodarski podkreślił, że uruchomienie szpitala tymczasowego wynika ze wzrostu pacjentów zakażonych COVID-19. - Robimy wszystko żeby sprostać zagrożeniu. Zrobiliśmy też wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów leczonych w warunkach szpitala tymczasowego i zapewnić im jak największy komfort pobytu. Mamy miejsca respiratorowe, jednak potrzeby kadrowe są ogromne – powiedział Włodarski. Zaznaczył, że jest anestezjologiem i w związku z tym zostaje w Ciechocinku, aby leczyć chorych.Dyrektor 22 Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Ireneusz Lelwic podkreślił, że przygotowanie szpitala tymczasowego trwało trzy miesiące. - To był duży wysiłek. Począwszy od prac adaptacyjnych, pomieszczeń, gromadzenia sprzętu, leków i innych potrzebnych materiałów – opowiadał. Szpital w Ciechocinku, który ostatnio był masowym punktem szczepień, nadal będzie pełnił tę funkcję, ale w innej części kompleksu. Placówka tygodniowo wykonuje 3,5 tys. szczepień.