Samochodowa kamera mogła zarejestrować zaginioną. Gdzie jest pani Anna?

Policjanci poszukują zaginionej 72-letniej Anny Michalskiej. Jak ustalili, mogła przemieszczać się w dniach 12-13 marca pieszo drogą krajową nr 91 z Włocławka w kierunku Torunia.

Pani Anna mieszka we wsi Plebanka w gminie Waganiec (powiat aleksandrowski). 12 marca wyszła z domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy 12 i 13 marca przejeżdżali trasą nr 91 z Włocławka do Torunia o ewentualne sprawdzenie kamery samochodowej. Być może zarejestrowali przemieszczające się w tym czasie i na tej trasie pojazdy lub osoby – apeluje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Prosimy o pomoc wszystkich, którzy mogą posiadać informacje istotne dla ustalenia miejsca pobytu zaginionej.Anna Michalska ma 165 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała. Ma długie i ciemne włosy uczesane w kok. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę bez kaptura, spodnie dżinsy koloru ciemnoniebieskiego, czarne kozaki i brązową czapkę.Wszystkie osoby mogące posiadać istotne informacje o zaginionej proszone są o kontakt z aleksandrowską policją – tel. 47 753 62 00.