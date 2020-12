Kończy się 2020 rok, w którym Polskie Radio PiK obchodzi jubileusz 85-lecia pierwszej emisji programu radiowego na Pomorzu i Kujawach. Z tej okazji świętowaliśmy na tyle uroczyście, na ile pozwala sytuacja epidemiczna i obowiązujące ograniczenia.

85 lat to ponad 740 tysięcy godzin słowa i muzyki przygotowanych przez Ludzi Radia i przekazanych Słuchaczom naszego regionu. 85 lat to także wspaniałe Głosy i Postaci, które staramy się ocalić od zapomnienia… to historia zapisana na taśmie radiowej, w pamięci komputerów – to fundament, na którym budujemy silną pozycję Radia nowoczesnego, korzystającego z najnowszych rozwiązań technicznych.W 2020 roku zaplanowaliśmy, że zorganizujemy Wydarzenie Jubileuszowe w dużej sali koncertowej, gdzie wszyscy RAZEM: Pracownicy, Słuchacze, Goście, Przyjaciele naszej rozgłośni mieliśmy cieszyć się z naszego jubileuszu. Niestety pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, pokrzyżowały te plany. Nie mogliśmy również zorganizować naszego corocznego spotkania świątecznego. Jednak, żeby podtrzymać tradycję i choć przez chwilę poczuć się jak dawniej – razem (choć z dystansem 1,5 metra) – wzięliśmy udział w „niespotkaniu” jubileuszowo-świątecznym.Cały czas otrzymujemy również życzenia od Przyjaciół i Słuchaczy naszego Radia. Za wszystkie bardzo dziękujemy!