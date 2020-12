Pogrzeb prof. Adama Marcinkowskiego odbędzie się w czwartek (10 grudnia). Ostatnie pożegnanie pierwszego rektora bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpocznie się o godz. 12.00 na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Najpierw zostanie odprawiona Msza święta w cmentarnej kaplicy, po czym nastąpi odprowadzenie profesora do miejsca wiecznego spoczynku.Prof. Adam Marcinkowski zmarł w niedzielę 6 grudnia. W Wigilię Bożego Narodzenia skończyłby 78 lat. To dzięki staraniom jego i akademickiej społeczności Akademia Bydgoska, na czele której stał od 2002 roku, przekształciła się w uniwersytet. Stało się to 13 maja 2005 roku i prof. Marcinkowski został pierwszym rektorem UKW.Profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2009–2013 zajmował także stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.