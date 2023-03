Jak ważny jest pies dla człowieka? „Mogilno dla Zwierząt" przygotowuje specjalne spotkanie

Sobotnie popołudnie można spędzić, słuchając prelekcji o roli psa i pomóc źle traktowanym dotąd czworonogom w Mogilnie. Stowarzyszenie Mogilno dla Zwierząt organizuje w Magazynie Zbożowym wydarzenie pod hasłem „Kim jest pies".

Rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Mój wymarzony pupil". Będą animacje dla najmłodszych i tort z okazji pierwszych urodzin stowarzyszenia.– Będzie u nas gość specjalny. Pani Hanna Mamzer to profesor, ale oprócz wielu tytułów naukowych, jest przede wszystkim niesamowitą miłośniczką zwierząt i wojowniczką o ich dobrostan. Kim jest pies to szeroko pojęty temat. Musimy zrozumieć, że czworonóg nie jest rzeczą, a naszym przyjacielem i miłością. Jest wierny i oddany, zrobi dla nas wszystko. Jeżeli tylko wyciągniemy do niego rękę i będziemy go odpowiednio traktować. Serdecznie zapraszamy – zachęcała Anna Siekierska, szefowa stowarzyszenia.Działalność grupy można wspomóc, przynosząc karmę dla zwierząt – Jeśli ktoś ma okazję wesprzeć nas i zwierzęta z naszego mogileńskiego przytuliska, to proszę o przynoszenie karmy, puszki i paczek z mięsem. Te pieski są bardzo pokrzywdzone, bezpańskie i wręcz wyrzucane. Są znajdowane w lesie, przywożone przez dziewczyny z wolontariatu – dodała prezes Mogilno dla Zwierząt.Impreza przy ulicy Magazynowej w Mogilnie rozpocznie się o godzinie 16:00.