Wiozą pomoc na Ukrainę, docierają do najbiedniejszych. „Sytuacja tych ludzi dramatyczna!”

Kolejny konwój z pomocą humanitarną wyruszy z Bydgoszczy na Ukrainę. Przygotowuje go Fundacja Polska wraz ze Zgromadzeniem Misjonarzy Ducha Świętego, których wspomagają inne organizacje i prywatne osoby.

Najbardziej potrzebna jest żywność i środki czystości.

Dary przekazała już m.in. ukraińska Fundacja Zaufanie.Ukraina. – Pomagamy od pierwszego dnia wojny – mówi Wiktoria Docenko, szefowa jej polskiego oddziału. I wymienia to, co przekazała organizatorom konwoju. – Wózki inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe, dużą ilość leków przeciwzapalnych, znieczulających i innych. Pozbieraliśmy też jedzenie dla żołnierzy, karimaty i śpiwory.Na Ukrainę wyruszą łącznie cztery samochody z darami. Konwój startuje w piątek (24 marca) wcześnie rano. – Do wieczora powinniśmy dojechać do Irpienia, tam mamy zakwaterowanie. Potem ruszamy na Czernichów, Chersoń i Mikołajów – zapowiada Krzysztof Szperkowski z Fundacji Polskiej. Poza przewiezieniem sprzętu i jedzenia dla żołnierzy czy szpitali zamierzają też dotrzeć do zwykłych ludzi. – Podjeżdżamy po prostu pod częściowo zburzone budynki i obdarowujemy ludzi, którzy w nich mieszkają. Wielu z nich nie tylko straciło swoje domy, ale także pracę, więc nie mają z czego żyć – opowiada bydgoszczanin. – Odwiedzimy rodziny, które spotkaliśmy na początku wojny i od tego czasu opiekujemy się nimi, ale pojedziemy też w nowe miejsca. Na Ukrainie zostało wielu starszych ludzi, którzy nie chcieli wyjeżdżać, nie mieli za co, albo do kogo. Ich sytuacja jest często dramatyczna.– Wieziemy żywność i środki czystości dla najbiedniejszych mieszkańców rejonów, które były zniszczone, które były atakowane – dodaje Sławomir Rybka. – Ci ludzie często pozbawieni są jakiekolwiek pomocy. Żyją bez prądu i wody. Wieziemy im najprostsze rzeczy – odzież, żywność, środki czystości. Jadę już po raz kolejny, tym razem zabieram ze sobą dorosłego syna, będziemy we dwóch jechać jednym z tych samochodów – zapowiada.Fundacja Polska wraz ze Zgromadzeniem Misjonarzy Ducha Świętego od początku wojny opiekuje się także dużą grupą ukraińskich mam z dziećmi, które zamieszkały w domu Duchaczy przy al. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Konwój z pomocą humanitarną na Ukrainę organizuje już po raz czwarty. Cały czas trwa zbiórka darów.Każdy, kto chciałby włączyć się w pomoc, może skontaktować się z fundacją za pośrednictwem Facebooka, lub telefonicznie – Krzysztof Szperkowski, tel. 694 111 104. Dary można też zostawiać w domu Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego przy al. Jana Pawła II 117.