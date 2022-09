Terytorialsi gotowi na każde wyzwanie. Wspierają walkę o życie 18-miesięcznej Zosi [wideo]

Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przyłączyli się do akcji pomocy dla Zosi Szcześniewskiej z Wałdowa, chorującej na SMA – rdzeniowy zanik mięśni.

Tata 18-mięsiecznej dziewczynki z przyjacielem pieszo przemierzają Polskę. Właśnie dotarli do Torunia. Rodzice dziewczynki na lek ratujący jej życie muszą zebrać prawie 10 mln zł (w Polsce jest on refundowany do 6. miesiąca życia).- Każde życie jest ważne, a najważniejsze jest życie dziecka. Mamy nadzieję, że ta akcja się uda i również inne akcje dla dzieci, które wymagają tego leku, który naprawdę da im życie - powiedział pułkownik Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. KPBOT.- Najbardziej motywujący jest uśmiech Zośki i chęć jak bardzo chciałaby żyć, po prostu żyć. Próbujemy sadzać Zośkę na tapczanie - wokół miśki, poduszki - obracamy na brzuszek i próbujemy podeprzeć jej główkę tak, aby mogła sobie popatrzeć na świat troszeczkę z innej perspektywy. Kiedy widzi się, jak ona się cieszy z takich rzeczy, to pęka serce. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym kiedyś stanął przed córką i powiedział jej: Przepraszam Zosiu, nie chciało mi się, nie dałem rady. Jest dla kogo walczyć - powiedział ojciec dziewczynki.Żołnierze przekazali na licytację przedmioty i do dalszego udziału w akcji nominowali 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej.https://www.siepomaga.pl/dla-zosi