Amfetamina, marihuana, efedron. Znaleźli u niego kilogram narkotyków [wideo, zdjęcia]

Trzy miesiące spędzi w areszcie 44-latek, w którego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli niemal kilogram środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci weszli do domu mieszkańca Żnina w miniony czwartek. - W efekcie przeprowadzonego przeszukania ujawnili znaczne ilości narkotyków - ok. 365 gramów amfetaminy, ponad 500 gramów efedronu, ponad 100 gramów marihuany i tabletkę ekstazy. Zabezpieczyli ponadto wagi elektroniczne i gotówkę w polskiej walucie, pochodzącą z przestępczego procederu – relacjonuje podkom. Wioleta Burzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczone substancje trafiły do badań laboratoryjnych. - Wstępne sprawdzenie narkotesterem potwierdziło, że były zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – informuje policjantka. 44-latkowi postawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sędzia przychylił się do wniosku oskarżyciela i zadecydował o aresztowaniu mieszkańca Żnina na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.Tymczasem policjanci z Włocławka w jednym z mieszkań znaleźli pół kilograma amfetaminy i kilkadziesiąt porcji marihuany. Sąd Rejonowy we Włocławku aresztował 31-letniego mężczyznę na trzy miesiące. Jemu również grozi do 10 lat więzienia.