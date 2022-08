Wojewódzkie dożynki we Włocławku, czyli zabawa i uhonorowanie zasłużonych rolników [zdjęcia]

Mszą świętą w intencji rolników z Kujaw i Pomorza w klasztorze oo. Franciszkanów oraz odsłonięciem kamienia pamiątkowego „Solidarności" Rolników Indywidualnych we Włocławku rozpoczęły się w sobotę (27 sierpnia) dożynki wojewódzkie.

- Dożynki we Włocławku i w Kruszynie mają w tym roku wyjątkowy charakter. Wiele wątków przeplata się w tym miejscu. Podstawowa sprawa to wdzięczność rolnikom. Rolnik, chłop zawsze musi stać na czele tego korowodu. My nie możemy iść przed nimi. To są ci, którzy nas dziś prowadzą - mówi marszałek Piotr Całbecki.Michał Grabianka, przewodniczący Rady do spraw upamiętnienia działalności NSZZ RI „Solidarność" mówił o chłopskim etosie. - Gdyby nie chłopi, ich wiara i miłość do ludzi, do Boga, wolność Polski byłaby zagrożona.- Ta rola związku jeszcze nie wygasła - zaznaczał Janusz Walczak, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność". - Są nowi, którzy będą kontynuować tę walkę z pewną niesprawiedliwością po to, żeby na polskiej wsi się lepiej działo.W sobotę na włocławskich bulwarach do 19.00 dożynkowy zawrót głowy: kiermasz rękodzieła, pokazy kół gospodyń wiejskich, prezentacje ginących zawodów i zabawy dla dzieci. O 18.30 koncert Tomasza Organka. W niedzielę oficjalna uroczystość dożynkowa na lotnisku w podwłocławskim Kruszynie. Rozpocznie ją o 11.30 msza święta celebrowana przez bpa Krzysztofa Wętkowskiego. Będzie także kiermasz dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, „husarska” inscenizacja historyczna i bicie rekordu w tańczeniu kujawiaka. Na zakończenie wystąpi zespół Pectus.