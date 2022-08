We Włocławku urodziła się Maja. Jej rodzice korzystali z miejskiego programu in vitro

We Włocławku przyszło na świat pierwsze dziecko, którego rodzice skorzystali z miejskiego programu dofinansowania procedury in vitro. Program działa w mieście od jesieni. Do 2023 roku miasto przeznaczy na niego 410 tys. zł. Na wsparcie może liczyć 80 par.

Pierwszym dzieckiem, które urodziło się we Włocławku dzięki wsparciu miasta w ramach programu in vitro jest Maja. Informacje o tym przekazał na swoim facebookowym profilu prezydent miasta Marek Wojtkowski.- Taką informację otrzymałem dzisiaj oficjalnie, dlatego też mogę powiedzieć tylko tyle: radość, radość, radość. To pokazuje, że program, który został zarzucony przez rząd, a który my przyjęliśmy decyzją Rady Miasta we Włocławku przynosi bardzo konkretne efekty. Było mi tym bardziej miło, że rodzice skierowali do mnie ogromne podziękowania. Naprawdę się z tego bardzo cieszę, tym bardziej, że in vitro stało się tematem politycznym. To bardzo niedobrze, dlatego staramy się wspierać te pary, które nie mogą mieć swoich dzieci właśnie w ten sposób.Miejski program in vitro funkcjonuje we Włocławku od jesieni ubiegłego roku. Obejmuje panie w wieku od 25 do 40 lat. Z programu mogą skorzystać małżeństwa i osoby będące w związkach partnerskich, które we Włocławku mieszkają przynajmniej od 12 miesięcy i rozliczyły PIT za ubiegły rok właśnie we Włocławku.Więcej w materiale Agnieszki Marszał.