Będą polować na „zwierzęta”, strzelając z łuku. Rozpoczyna się średniowieczny festiwal w Kruszwicy

W ten weekend pod Mysią Wieżą na Wzgórzu Zamkowym w Kruszwicy odbędzie się „Polowanie na myszy”. Turniej łuczniczy połączony z bitwami wojów, słowiańską modą i pokazami kuchni wczesnośredniowiecznej organizowany jest przez Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich „Fort” i Kujawską Drużynę Łuczniczą „Goplanie”.

O szczegółach wydarzenia powiedział członek Stowarzyszenia Łuczników Toruńskich „Fort” Paweł Pniewski. - Od pięciu lat organizujemy ten turniej. W tym roku obchodzimy jeszcze 600-lecie Kruszwicy. Prawie 140 uczniów przyjeżdża z całej Polski strzelać w różne cele tarczowe, imitacje zwierząt i do celów ruchomych. Dwa dni konkretnych zmagań i zabawy łuczniczej – stwierdził Pniewski.Atrakcje przygotowane przez organizatorów nie dotyczą jedynie uczestników zmagań. Swoich sił w różnych segmentach średniowiecznego życia będą mogli spróbować również odwiedzający imprezę. - Mamy też wioskę łuczniczą, wczesnośredniowieczne warsztaty kulinarne, będziemy mieli tory łucznicze dla ludzi. Zadbaliśmy o to, by nie tylko było co oglądać, ale też by zainteresowani uczestniczyli w samym wydarzeniu – dodał Pniewski.Wydarzenie rozpoczyna się dzisiaj (piątek, 26 sierpnia) o 15:00 i potrwa do niedzieli.