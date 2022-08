W tym Centrum uchodźcy z Ukrainy otrzymają naprawdę wszechstronną pomoc

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Bydgoszczy już działa. Fundacja ADRA wspiera przymusowych migrantów z Ukrainy. Jej oferta jest bardzo bogata: od kursów języka polskiego, przez opiekę nad dziećmi, po wsparcie psychologiczne.

O zadaniach fundacji mówi koordynator Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy Stefan Pastuszewski:- Jednym z naszych zadań jest pomoc w znalezieniu pracy. A teraz trwa ankietowanie potrzeb. Przychodzą tutaj Ukraińcy, przychodzą uchodźcy i zgłaszają nam swoje potrzeby. W oparciu o te potrzeby będziemy kontynuowali naszą pracę. Przygotowujemy się do otwarcia punktu opieki dla dzieci, po to, aby matki, które mieszkają w Bydgoszczy i szukają pracy, bądź już ją znalazły, mogły na czas pracy zostawić u nas swoje dzieci. Od najbliższych tygodni rozpoczynamy także udzielanie porad psychologicznych - zapowiada Stefan Pastuszewski.Dodaje, że zapomogi dotarły już do ponad 200 osób. Jednocześnie stale prowadzone są kursy języka polskiego. Wszystkie usługi są bezpłatne. Więcej informacji: TUTAJ