Śnięte ryby w żnińskim jeziorze. Służby sprawdzają, czy winna jest przyducha

Ostrożności nigdy za wiele, zwłaszcza po tym co stało się na Odrze. Odkrycie trzech dużych śniętych ryb i kilkudziesięciu sztuk narybku na kąpielisku nad Jeziorem Żnińskim Małym postawiło we wtorek (23 sierpnia) na nogi niemal wszystkie służby...

- Upały i niski poziom wody w rzece Gąsawce, która zasila Jezioro Żnińskie, to przyczyna przyduchy. Zjawisko powtarza się co roku - mówi Polskiemu Radiu PiK Tadeusz Kosiara, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie.- Podczas rutynowego porannego przeglądu kąpieliska pracownicy Centrum Sportów Wodnych w Żninie zauważyli śnięte ryby. O tym fakcie zostały poinformowane odpowiednie służby. Nad Jezioro Żnińskie Małe przybyli przedstawiciele gminy Żnin, Sanepidu, Inspekcji Weterynaryjnej. Nad jezioro przyjechała także przedstawicielka Wód Polskich, byli również przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, był również obecny przedstawiciel lokalnego związku wędkarskiego. Inspekcja Weterynaryjna pobrała śniete ryby do przeprowadzenia odpowiednich badań. Wyniki pozwolą ustalić, czy powodem śnięcia ryb były panujące upały. Wyników badań spodziewamy się jutro (...).Trzy śnięte duże ryby i kilkadziesiąt sztuk narybku odkryto w poniedziałek rano podczas rutynowej kontroli miejskiego kąpieliska w Żninie. Do czasu wyjaśnienia przyczyn obowiązuje zakaz kąpieli.