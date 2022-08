Kolejne przystanki wiedeńskie mają powstać w Bydgoszczy. W którym miejscu?

Takie rozwiązanie funkcjonuje już przy ul. Focha na Placu Teatralnym. Teraz nowe mają pojawić się przy ul. Gdańskiej i Jagiellońskiej. Drogowcy ogłosili właśnie przetarg na przebudowę trzech przystanków tramwajowych. Cel? Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu związanego z wsiadaniem do tramwaju.

Konstrukcja przystanku wiedeńskiego polega na podniesieniu jezdni, w rejonie przystanku, do poziomu chodnika. Dzięki temu pasażer wsiada do tramwaju bezpośrednio z podniesionego fragmentu ulicy. Łatwiej mu także wysiąść z pojazdu. To udogodnienie przede wszystkim dla osób starszych i mniej sprawnych. W Bydgoszczy mają powstać trzy kolejne przystanki wiedeńskie - nowy na Jagiellońskiej przy Klaryskach oraz dwa na Gdańskiej w rejonie Chodkiewicza. Dwa ostatnie drogowcy chcą przesunąć bliżej ul. Zamoyskiego (chodzi zarówno o kierunek Las Gdański, jak i kierunek centrum). Nowe przystanki wiedeńskie mają być gotowe w 10 miesięcy od podpisania umowy. Jest też szansa, że jeśli drogowcom uda się zdobyć dodatkowe pieniądze, to w ramach obecnego przetargu, na Gdańskiej mogłyby powstać kolejne dwa przystanki tego typu - w rejonie kina Pomorzanin i Centrum Wolontariatu.Docelowo na ul. Gdańskiej perony wiedeńskie mają powstać na odcinku od Placu Teatralnego do ul. Kamiennej. Koncepcja zakłada budowę 13 tego typu przystanków, w tym 12 (6 par) na Gdańskiej. Dodatkowo projektanci proponują budowę przystanku wiedeńskiego na ul. Jagiellońskiej na skrzyżowaniu z ul. 19 Marca. To rozwiązanie dla tramwajów jadących w kierunku osiedla Wilczak.