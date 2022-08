Parada łodzi, statków i...smaków nie z tej ziemi! Zaczął się Festiwal Wisły

We Włocławku rozpoczął się Festiwal Wisły. Na nadwiślańskich bulwarach stanęły stoiska edukacyjne, jest jarmark „Nadwiślańskie smaki”, o 17.00 ruszyła parada wzdłuż bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi, w której udział brały m.in. galary, i łodzie wikińskie.

O godz. 18 rozpoczęły się bezpłatne rejsy dla publiczności. W programie są także koncerty - w piątek (12 sierpnia) gwiazdą wieczoru będzie holenderski szantowy zespół Pyrates. Nie może zabraknąć kulinarnych perełek. Niektóre smaki mogą - muszą - zaskoczyć!- Przyjechaliśmy do państwa z Poznania, mamy przede wszystkim kiszonki, włącznie z...jajkami kiszonymi. Tak, jajka można kisić - zapewnia jeden z wystawców wiślanego jarmarku. - To naprawdę dobrze smakuje. Mamy nawet kiszone parówki, ale nie wiemy jeszcze, jak smakują, bo wciąż się kiszą. Potwierdzam, jesteśmy kiszonkowymi eksperymentatorami. Najpopularniejsze są oczywiście kiszonki warzywne i owocowe. To prawdziwa apteka zamknięta w słoiku. A kisić można praktycznie wszystko, tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia...Pod szyldem Specjałów spod strzechy znaleźć można np. konfitury, sosy chrzanowe, syropy różnego rodzaju, a także też octy żywe. - Rzadko spotykane, to znaczy, że mają one właściwości prozdrowotne, gdyż zawierają żywe kultury bakterii, acetobacter, działające prozdrowotne na nasz organizm - podobnie jak to się dzieje z kieszonkami... - mówi wystawca.Na jarmarku znajdą coś dla siebie także miłośnicy ceramiki, są też stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody m.in. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich.12 i 13 sierpnia Festiwal Wisły gości we Włocławku, w niedzielny poranek flisacy popłyną do Torunia, by tam spędzić kolejne dwa dni. Dokładny program czterodniowej imprezy można znaleźć TUTAJ