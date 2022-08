Szymon Hołownia w Ciechocinku: Sytuacja seniorów w Polsce jest coraz trudniejsza

Lider Ruchu Polska 2050 mówił na spotkaniu w słynnym kujawsko-pomorskim uzdrowisku o programie aktywizacji seniorów i planach polityki senioralnej swojego ugrupowania. Zwrócił też uwagę, że należy zmienić zasady przyznawania dodatków do zakupu węgla i innych paliw.

- Ciechocinek to miejsce, w którym wielu seniorów mieszka, a ponieważ jesteśmy dzisiaj w naszym kraju w samym oku naprawdę bardzo poważnego kryzysu, kryzysu energetycznego, kryzysu gospodarczego, kryzysu, który większość z nas bardzo dotkliwie odczuwa, to Ciechocinek jest dobrym miejscem do tego, żeby spojrzeć na ten kryzys oczami właśnie seniora. Sytuacja osób starszych w Polsce, których demograficznie - widzimy to bardzo wyraźnie - przybywa, jest coraz trudniejsza. Od 2015 roku o 40% zwiększył się wolumen kredytów konsumenckich, które zaciągają osoby w wieku senioralnym. W tej chwili statystycznie to już jest ponad 20 tys. zł na osobę właśnie w wieku senioralnym. A wiek senioralny to jest czas na to, żeby odpocząć, żeby wszystkie kredyty były już spłacone, żebyśmy mogli spokojnie podsumowywać to, co zostało zrobione, pomyśleć o tym, jak zrobić to, co nie zostało zrobione, może pomóc wnukom, a nie wpadać w jakieś kredytowe spirale zadłużenia - mówił w Ciechocinku Szymon Hołownia.Dodał, że dla wielu osób starszych zbliżające się jesień i zima będą bardzo trudne. Tyle o seniorach. Szymon Hołownia zadeklarował także twardy sprzeciw Polski 2050 w sytuacji ewentualnych prób zmiany ordynacji wyborczej. - Musimy być gotowi na wybory parlamentarne, bo one mogą się wydarzyć w każdej chwili - powiedział działacz.Więcej na ten temat w materiale Michała Zaręby.