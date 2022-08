W Kruszynie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi

300 zawodników z 30 krajów powalczy o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi na lotnisku w podwłocławskim Kruszynie. W poniedziałek (8 sierpnia) oficjalnie otwarto zawody.

Zawodników, sędziów i kibiców powitał Marek Koziński - wiceprezes Aeroklubu Włocławskiego.Jak czytamy na stronie Aeroklubu Polskiego, Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI przyznała Aeroklubowi Polskiemu prawo organizacji Mistrzostw Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi – już trzeci raz (dwie wcześniejsze imprezy odbyły się w Częstochowie (1980) i we Włocławku (2014). Mistrzostwa Świata w kategorii F2 rozgrywane są w czterech konkurencjach: F2A, F2B, F2C i F2D dla Seniorów i Juniorów. Warto podkreślić, że mistrzostwa w roku 1980 były pierwszymi mistrzostwami świata w modelarstwie, organizowanymi przez Aeroklub Polski. W tamtych warunkach, impreza była wielkim wyzwaniem organizacyjnym - chociażby z powodu innych technik komunikacji (brak telefonów komórkowych, brak faxu, Internetu i co najważniejsze brak doświadczenia w sferze organizacji takich wydarzeń. Grupa organizacyjna, pod wodzą ówczesnego szefa polskiego modelarstwa – Pawła Włodarczyka, miała do dyspozycji jedynie telefony stacjonarne, strasznie hałaśliwą maszynę komunikacyjną (do przesyłania samych tekstów), tzw. teleks i … w trakcie przeprowadzania mistrzostw świata, najnowocześniejszy komputer tamtych lat – wielkości kilku szaf! Trudne to były początki, ale zebrane doświadczenia – okazały się bezcenne i służą do dzisiaj kolejnym pokoleniom organizatorów imprez FAI kategorii 1.Zarząd AP zdecydował, by organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata był AeroklubWłocławski. Organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział około 300 uczestników z 26 państw, w tym m.in. 174 zawodników, 38 jurorów i sędziów, 11 kierowników ekip, 64mechaników, pomocników i osób towarzyszących oraz 13 organizatorów). Z frekwencją mniejszą niż zwykle należało się liczyć, między innymi za sprawą dwóch lat pandemii. Pełna reprezentacja narodowa może liczyć nawet 20 zawodników (1 junior plus 3 seniorów – w klasach F2A, F2B i F2D oraz 1 zespół juniorów plus 3 zespoły seniorów – w klasie F2C). Mistrzostwa będą rozgrywane na terenie lotniska Kruszyn. Do dyspozycji zawodników przygotowano 5 torów do rozgrywania konkurencji oraz 5 miejsc do lotów treningowych.Zmagania seniorów i juniorów potrwają aż do soboty. Tego dnia od rana odbywać się będą loty finałowe, a po południu poznamy zwycięzców. Wstęp na zawody dla kibiców jest wolny.Mistrzostwa odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.