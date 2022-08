Czas na Dni Sępólna Krajeńskiego! Na początek Jarmark Świętego Wawrzyńca

Fragment plakatu Dni Sępólna Krajeńskiego. Źródło: gmina-sepolno.pl Plakat Dni Sępólna Krajeńskiego. Źródło: gmina-sepolno.pl

Ponad 30 wystawców z całego regionu prezentuje swoje produkty podczas Jarmarku Świętego Wawrzyńca. To wydarzenie inaugurujące Dni Sępólna Krajeńskiego.

- Tradycyjny Jarmark Świętego Wawrzyńca na targowisku miejskim to taka folklorystyczna wizytówka Dni Sępólna Krajeńskiego. Podczas tegorocznej edycji wystąpią akordeonista Maciej Gucik oraz znany sępoleńskiej publiczności Jacek Silski. Oprócz tego oczywiście nie zabraknie wystaw rękodzielników i rzemieślników z całej Polski, więc będzie można zabrać ze sobą do domu jakąś ciekawą rękodzielniczą pamiątkę. Myślę, że mieszkańców Sępólna nie trzeba specjalnie zachęcać do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które od lat jest ściśle związane z obchodami Dni Sępólna Krajeńskiego - powiedział

Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.



Jarmark potrwa potrwa do godziny 19:00.



Niedziela (7 sierpnia) będzie z kolei dniem pełen różnego rodzaju wydarzeń, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie – zapewniają organizatorzy. O godz. 11:00 rozpocznie się festyn przygotowywany przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe. O 13:00 na stadionie CSiR rozegrany zostanie mecz charytatywny, w którym wystąpią popularne gwiazdy sportu, estrady i telewizji. Od 12:00 w swoje progi zaprasza Muzeum PRL. O 16:00 na sępoleńskim molo odbędzie się spotkanie z aktorem Marcinem Bosakiem. O 21:30, ponownie na stadionie, obejrzeć będzie można film w kinie plenerowym. To wydarzenie ma także charakter dobroczynny. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na leczenie małej Zosi z Wałdowa.



W poniedziałek (8 sierpnia) organizatorzy Dni Sępólna Krajeńskiego zapraszają na warsztaty komputerowe do GCI oraz na rodzinne przejażdżki z TKKF. Wtorek (9 sierpnia) to z kolej tradycyjne „Śniadanie na trawie”. - Aktywne i edukacyjne spotkanie ze zdrową żywnością w sielskim klimacie wystartuje - jak na śniadanie przystało - z samego rana o godzinie 10.00 – zapowiada Michał Pick. Po południu na molo będzie można obejrzeć też spektakl teatralny.



Środa (10 sierpnia) to dzień, w którym przypada liturgiczne wspomnienie świętego Wawrzyńca, patrona Sępólna Krajeńskiego. Uroczystości zainauguruje msza święta, która zostanie odprawiona o godzinie 9:00 w kościele parafialnym. O 10:30 rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której zostanie wręczona statuetka Świętego Wawrzyńca. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez samorząd Sępólna Krajeńskiego osobom, które w sposób szczególny przysłużyły się do promocji miasta i regionu.



Koncerty gwiazd zaplanowano na sobotę – 13 sierpnia. W tym roku w Sępólnie Krajeńskim wystąpi między innymi Varius Manx.



Wszystkich wydarzeń zaplanowanych na tegoroczne obchody Dni Sępólna Krajeńskiego jest aż 30. Szczegółowy ich wykaz znajduje się na stronach internetowych: Gminy Sępólno Krajeńskie, Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sportu i Rekreacji.