Produkowali faktury kosztowe generując milionowe straty – kolejna akcja służb

Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 15 osób w ramach postępowania, w którym już występuje 271 podejrzanych.

Śledztwo jest prowadzone przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie poprzez wytwarzanie dokumentacji „kosztowej”, często przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, nie odprowadzali należnego podatku. W wyniku działania grup przestępczych wstępnie oszacowano straty Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 50 mln zł.



W toku śledztwa prowadzonego od 2018 roku przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, ustalono kolejnych 15 podejrzanych. Łącznie w śledztwie występuje już 271 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i grzywien dotychczas zabezpieczono mienie ruchome i nieruchomości na łączną kwotę blisko 14 mln zł.



Sprawa dotyczy współpracujących ze sobą i działających na terenie całego kraju zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się wprowadzaniem do obrotu dokumentów podrobionych i poświadczających nieprawdę w zakresie zaistnienia transakcji gospodarczych. Dokumentacja ta była podstawą obniżenie należnego podatku. Głównym obszarem działalności grupy przestępczej była „produkcja pustych faktur” przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, nie prowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych nawet kilkaset firm.



Tym razem działania przeprowadzono w województwach: małopolskim, zachodnio-pomorskim, pomorskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim, zatrzymując 15 osób. Podczas akcji przeszukano kilkanaście obiektów, m.in. mieszkań, domów oraz biur rachunkowych. Wówczas to, zabezpieczono sprzęt elektroniczny, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, którzy na bazie zebranego materiału wszczęli 26 kontroli celno-skarbowych.



Według śledczych, wśród podejrzanych są osoby pośredniczące i korzystające z nierzetelnych faktur VAT, które powodowały w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych, a także podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. 12 podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej.