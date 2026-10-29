Prezes Belmy: Chcemy do końca roku podpisać porozumienie o współpracy z Politechniką Bydgoską [Rozmowa Dnia]

Niedługo poznamy szczegóły na temat centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot. Czy mogłoby działać w Bydgoszczy? Zapytaliśmy o to Damiana Skałeckiego, prezesa Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma.

W ciągu dwóch miesięcy poznamy szczegóły na temat centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot - zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Amerykańska administracja ogłosiła, że rakiety będą serwisowane i certyfikowane w Polsce. Najbliższe tygodnie będą poświęcone na ustalanie szczegółów przyszłej współpracy ze stroną amerykańską. Czy centrum może stanąć w Bydgoszczy?



- Województwo kujawsko-pomorskie byłoby dobrym miejscem na lokalizację centrum serwisowego, możliwe jednak, że opinia publiczna nie pozna jego konkretnego położenia. Ze względów bezpieczeństwa lepiej, żeby wróg nie wiedział, gdzie jest - mówi Damian Skałecki.



Co z rozwojem produkcji w Belmie i realizacją zamówień z programu SAFE?



- Planujemy kupić maszyny zanim jeszcze wybudujemy hale, dzięki wynajmowaniu powierzchni być może uda się zacząć produkcję przed zakończeniem budowy - mówi Damian Skałecki.



Prezes zaznacza, że Belma stara się jak najczęściej współpracować z lokalnymi firmami.



- Im bliżej dostawca zlokalizowany, tym krótszy łańcuch dostaw, co ma wielkie znaczenie w razie W - mówi Damian Skałecki. - 99 proc. komponentów w naszych produktach jest produkowanych w kraju - dodaje.



Jak dotąd firma produkująca m.in. miny czy zapalniki nie współpracuje z uczelniami w regionie. To ma się zmienić.



- Zabiegałem od jakiegoś czasu, by nawiązać współpracę z Politechniką Bydgoską, jak dotąd naszymi partnerami były ośrodki akademickie poza województwem. Mam nadzieję że do końca roku uda się podpisać porozumienie w tym zakresie z bydgoską uczelnią. Widzę duży potencjał współpracy m.in. w zakresie materiałoznawstwa - zaznacza Damian Skałecki.



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