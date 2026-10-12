W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się narada online./fot. Pit1233, CC0
Bydgoszcz

W Bydgoszczy narada dyrektorów szkół, kuratorium oświaty i wojewody. Po atakach nożowników w szkołach

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się narada online./fot. Pit1233, CC0
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O bezpieczeństwie w szkołach rozmawiano w poniedziałek. Specjalna narada online została zwołana w związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach.

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Jak przekazała nam kurator oświaty, w spotkaniu uczestniczyło ponad 1 300 osób.

- Rozmawialiśmy o procedurach, o tym że osoby postronne do szkół nie powinny mieć dojścia i o tym, że celem także wielu takich dezinformacyjnych komunikatów jest po prostu paraliż. Stąd apeluję, aby szkoły normalnie pracowały, aby wszystkie nieprawidłowości, wszystkie wątpliwości zgłaszać pod numer 112. Nie ma żadnego sygnału ze strony polskiej policji, abyśmy mieli do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją destabilizacji naszych szkół czy też zagrożeniem, działaniem nożowników - uspokajał wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

Przypomnijmy, od czwartku W całym kraju, w związku z aktami przemocy w szkołach i niepokojącymi informacjami o planowanych niebezpiecznych zdarzeniach skontrolowano już 80 tys. placówek, a 135 osób zatrzymano.

Mówi Michał Sztybel
Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: szkołaatakikujawsko-pomorskienożowniknaradadyrektorkuratorium oświatywojewodabydgoszcz
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