W Toruniu powołano sztab kryzowy/ Fot. Michał Zaręba
Toruń

Grupy wsparcia dla rodziców. Konsultacje psychologiczne dla uczniów. Toruń reaguje na kryzys

W Toruniu powołano sztab kryzowy/ Fot. Michał Zaręba
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Jak radzić sobie z własnym strachem i trudnymi emocjami dzieci? Gdzie dzwonić po pomoc, by mieć pewność, że ona nadejdzie? W Toruniu działa sztab kryzysowy.

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Masz problem? Wyślij SMS do toruńskich strażników miejskich

Mniej uczniów w szkołach, zwiększone patrole policji i straży miejskiej. Tak wyglądał piątek (9 października) w placówkach oświatowych w naszym regionie. W Toruniu powołano sztab kryzowy.

Do rodziców za pośrednictwem mediów zaapelował komendant straży miejskiej Mirosław Bartulewicz.

- Powinniśmy rozmawiać z dziećmi, przekonywać do mówienia o wszelkich nieprawidłowościach, jeśli oczywiście zaistnieją. W razie potrzeby, dzwońmy na numer alarmowy 112, ale do dyspozycji jest też toruński numer straży miejskiej. Można wysłać SMS czy MMS, trafi do dyżurnego - mówi Mirosław Bartulewicz.

  • Telefon alarmowy do straży miejskiej: 986
  • SMS-y interwencyjne do strażników można wysyłać pod numer 608 668 986.
Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się po wsparcie do Centrum Terapii i Rozwoju w Toruniu.

- Dla uczniów mamy przewidziane indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne, jest też możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą - wymienia kierowniczka placówki, Monika Kaźmierczak. - Pomocne mogą być też grupy wsparcia dla rodziców, żeby uspokoić nastroje, porozmawiać ze specjalistą czy z innymi rodzicami, wymienić się ważnymi informacjami np. o tym, jak radzić sobie w sytuacjach związanych z trudnymi emocjami, które również nasze dzieci mogą przeżywać w takich chwilach - dodaje.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Pomoc można uzyskać również za pośrednictwem bezpłatnego, całodobowego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111.

Mówi Monika Kaźmierczak Mówi Mirosław Bartulewicz
Gdzie: Toruń
TAGI: stop dezinformacjiataki w szkołachpomoc w kryzysiekryzys psychicznyszkołyproblemy ze zdrowiem psychicznym
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