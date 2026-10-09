Grupy wsparcia dla rodziców. Konsultacje psychologiczne dla uczniów. Toruń reaguje na kryzys

Jak radzić sobie z własnym strachem i trudnymi emocjami dzieci? Gdzie dzwonić po pomoc, by mieć pewność, że ona nadejdzie? W Toruniu działa sztab kryzysowy.

Masz problem? Wyślij SMS do toruńskich strażników miejskich



Mniej uczniów w szkołach, zwiększone patrole policji i straży miejskiej. Tak wyglądał piątek (9 października) w placówkach oświatowych w naszym regionie. W Toruniu powołano sztab kryzowy.



Do rodziców za pośrednictwem mediów zaapelował komendant straży miejskiej Mirosław Bartulewicz.



- Powinniśmy rozmawiać z dziećmi, przekonywać do mówienia o wszelkich nieprawidłowościach, jeśli oczywiście zaistnieją. W razie potrzeby, dzwońmy na numer alarmowy 112, ale do dyspozycji jest też toruński numer straży miejskiej. Można wysłać SMS czy MMS, trafi do dyżurnego - mówi Mirosław Bartulewicz.



Telefon alarmowy do straży miejskiej: 986

SMS-y interwencyjne do strażników można wysyłać pod numer 608 668 986 .

Centrum Terapii i Rozwoju w Toruniu

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży



116 111

Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się po wsparcie do- Dla uczniów mamy przewidziane indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne, jest też możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą - wymienia kierowniczka placówki, Monika Kaźmierczak. - Pomocne mogą być też grupy wsparcia dla rodziców, żeby uspokoić nastroje, porozmawiać ze specjalistą czy z innymi rodzicami, wymienić się ważnymi informacjami np. o tym, jak radzić sobie w sytuacjach związanych z trudnymi emocjami, które również nasze dzieci mogą przeżywać w takich chwilach - dodaje.Pomoc można uzyskać również za pośrednictwem bezpłatnego, całodobowego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -