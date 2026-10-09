Po atakach nożowników ruszyła fala plotek i paniki. Pytamy, co się dzieje w szkołach regionu [Rozmowa Dnia]

Grażyna Dziedzic, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, w studiu Polskiego Radia PiK mówiła o tym, jak funkcjonują dziś szkoły w związku z atakami nożowników. Na razie żadna placówka nie odwołała zajęć. „Rozmowę Dnia” prowadził Mariusz Kluszczyński.
- Wydarzenia z ostatnich dni niepokoją, ale nie możemy wyciągać wniosków, że w polskich szkołach jest niebezpiecznie – tak kujawsko-pomorska kurator oświaty odpowiada na pytanie, czy wysyłać dziś dzieci do szkół.
- Nie wykluczam, że taka sytuacja może się zdarzyć, że ktoś w wyniku tego niepokoju zamknie szkoły, natomiast to nie jest rozwiązanie - dodaje Grażyna Dziedzic i proponuje:
- Zadajmy sobie pytanie: co będzie w takim razie w poniedziałek, we wtorek, w środę. Musielibyśmy pozamykać wszystkie szkoły, a mamy działać przede wszystkim logicznie i nie traumatyzować dzieci. Polska szkoła jest naprawdę bezpieczna, pomimo tych bardzo przykrych i bardzo niedobrych incydentów.
Cała rozmowa jest do wysłuchania poniżej
, te wcześniejsze publikujemy: TUTAJ
- Tymczasem we Włocławku obradował nocny sztab kryzysowy, w Toruniu obraduje w tej chwili (stan na godz. 9:00). Omawiane są szkolne procedury bezpieczeństwa po serii ataków na Mazowszu.
- Pod I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu był w piątek rano nasz reporter Michał Zaręba. Poniżej jego relacja.