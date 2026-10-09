Po atakach nożowników ruszyła fala plotek i paniki. Pytamy, co się dzieje w szkołach regionu [Rozmowa Dnia]

Grażyna Dziedzic, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, w studiu Polskiego Radia PiK mówiła o tym, jak funkcjonują dziś szkoły w związku z atakami nożowników. Na razie żadna placówka nie odwołała zajęć. „Rozmowę Dnia” prowadził Mariusz Kluszczyński.

- Wydarzenia z ostatnich dni niepokoją, ale nie możemy wyciągać wniosków, że w polskich szkołach jest niebezpiecznie – tak kujawsko-pomorska kurator oświaty odpowiada na pytanie, czy wysyłać dziś dzieci do szkół .





- Nie wykluczam, że taka sytuacja może się zdarzyć, że ktoś w wyniku tego niepokoju zamknie szkoły, natomiast to nie jest rozwiązani e - dodaje Grażyna Dziedzic i proponuje:



