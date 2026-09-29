W Inowrocławiu zniknęły mosiężne litery z centralnego pomnika poświęconego ofiarom terroru hitlerowskiego/ Fot. Szymon Łepski, Facebook
Inowrocław

Zniknęły mosiężne litery z pomnika ofiar II wojny światowej w Inowrocławiu [zdjęcia]

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Do bulwersującego zdarzenia doszło na cmentarzu przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu. Opisał je na Facebooku Szymon Łepski, zastępca prezydenta miasta.

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Litery zniknęły podczas prac renowacyjnych, które mają potrwać do końca miesiąca.

- Trudno w to uwierzyć, to miejsce pamięci narodowej. Naprawdę nie wiem, jak nazwać ten czyn - napisał w poście Szymon Łepski.

Samorządowiec informuje, że litery prawdopodobnie zostały skradzione.

Na cmentarzu przy ul. Marulewskiej są groby więźniów niemieckiego obozu, funkcjonującego w czasie II wojny światowej na inowrocławskich Błoniach.

Do tematu wrócimy.

Gdzie: Inowrocław
TAGI: kradzieżInowrocław
W Inowrocławiu zniknęły mosiężne litery z centralnego pomnika poświęconego ofiarom terroru hitlerowskiego/ Fot. Szymon Łepski, Facebook W Inowrocławiu zniknęły mosiężne litery z centralnego pomnika poświęconego ofiarom terroru hitlerowskiego/ Fot. Szymon Łepski, Facebook W Inowrocławiu zniknęły mosiężne litery z centralnego pomnika poświęconego ofiarom terroru hitlerowskiego/ Fot. Szymon Łepski, Facebook
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