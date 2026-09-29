Zniknęły mosiężne litery z pomnika ofiar II wojny światowej w Inowrocławiu [zdjęcia]

Do bulwersującego zdarzenia doszło na cmentarzu przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu. Opisał je na Facebooku Szymon Łepski, zastępca prezydenta miasta.

Litery zniknęły podczas prac renowacyjnych, które mają potrwać do końca miesiąca.



- Trudno w to uwierzyć, to miejsce pamięci narodowej. Naprawdę nie wiem, jak nazwać ten czyn - napisał w poście Szymon Łepski.



Samorządowiec informuje, że litery prawdopodobnie zostały skradzione.



Na cmentarzu przy ul. Marulewskiej są groby więźniów niemieckiego obozu, funkcjonującego w czasie II wojny światowej na inowrocławskich Błoniach.



Do tematu wrócimy.