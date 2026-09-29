2026-09-29, 19:57 Monika Kaczyńska/BN

O uzależnieniach i profilaktyce na konferencji w Toruniu. Narada gminnych ekspertów/fot. Magnific/ilustracyjna

Czy lokalna profilaktyka nadąża za rzeczywistością? To jeden z tematów poruszanych w Toruniu, podczas narady gminnych koordynatorów zajmujących się uzależnieniami. A jak mówią eksperci nowe uzależnienia to nowe problemy.

Coraz więcej osób dotyczy problem uzależnień behawioralnych, takich jak hazard, media społecznościowe czy zakupoholizm.



- Badania przeprowadziliśmy wśród mieszkańców gminy. Mniej więcej 2 proc. populacji to osoby, które piją alkohol ryzykownie - informuje Marcin Maryniak, inspektor ds. profilaktyki z gminy Grudziądz.



- Z drugiej strony nie badamy tego czy nie ma przeciwnych skutków