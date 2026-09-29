2026-09-29, 18:12 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

Studenci rozpoczynają naukę, ale znikają przed uzyskaniem dyplomu. Dlaczego?/fot. Magnific/ilustracyjna

Ile osób, które rozpoczną studiowanie, pozostanie? To pytanie zadają sobie nauczyciele akademiccy. Szkoły wyższe zmagają się z odpływem żaków. To tak zwany „drop out”.

- Częściej „drop out” jest dokonywany przez mężczyzn niż kobiety - różnica wynosi około 15 proc. „Drop out” najczęściej jest dokonywany w pierwszych miesiącach studiowania. 2/3 osób, które dokonały „drop outu” w ciągu 12 miesięcy nie podejmują kolejnego kierunku, a połowa osób, które podejmuje nowy kierunek wybiera zupełnie odmienny - mówi doktor Łukasz Brzeziński z UKW.



A dlaczego studenci rezygnują?