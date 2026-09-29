50 dróg gruntowych zostanie utwardzonych w Bydgoszczy w ciągu czterech lat
Przez ostatnią dekadę w Bydgoszczy przybyło 70 kilometrów ulic z twardą nawierzchnią. To daje ponad jedną trzecią wszystkich gruntówek w Bydgoszczy. 50 z nich wymaga utwardzenia.
Czwarta edycja wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do 2030 roku. Wytypowane ulice znajdują się głównie na Osowej Górze, Miedzyniu-Prądach, w Starym i Nowym Fordonie, na Czyżkówku, Piaskach, Glinkach-Rupienicy, Jachcicach, Siernieczku i Wyżynach. Wśród 50 wybranych do modernizacji ulic są między innymi:
- ul. Jeziorna,
- ul. Płońska,
- ul. Szpakowa,
- ul. Jazgarzowa,
- ul. Kawiorowa,
- ul. Porzeczkowa,
- ul. Komierowska,
- ul. Karpia,
- ul. Płociowa.