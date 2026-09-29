2026-09-29, 10:40 Damian Klich/BN

50 dróg gruntowych zostanie utwardzonych w Bydgoszczy w ciągu czterech lat/fot. Magnific/ilustracyjna

Przez ostatnią dekadę w Bydgoszczy przybyło 70 kilometrów ulic z twardą nawierzchnią. To daje ponad jedną trzecią wszystkich gruntówek w Bydgoszczy. 50 z nich wymaga utwardzenia.

Czwarta edycja wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do 2030 roku. Wytypowane ulice znajdują się głównie na Osowej Górze, Miedzyniu-Prądach, w Starym i Nowym Fordonie, na Czyżkówku, Piaskach, Glinkach-Rupienicy, Jachcicach, Siernieczku i Wyżynach. Wśród 50 wybranych do modernizacji ulic są między innymi:



ul. Jeziorna,

ul. Płońska,

ul. Szpakowa,

ul. Jazgarzowa,

ul. Kawiorowa,

ul. Porzeczkowa,

ul. Komierowska,

ul. Karpia,

ul. Płociowa.